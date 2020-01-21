صمود "سبيربنك" أكبر مصارف روسيا أمام أقوى هجمة إلكترونية في تاريخه

صمد المصرف الروسي "سبيربنك" أمام هجمة DDoS (هجمات الحرمان من الخدمات أو هجوم حجب الخدمة) عنيفة، تعد الأقوى من نوعها في تاريخ هذه المؤسسة المالية العملاقة.

وقال نائب رئيس البنك ستانيسلاف كوزنتسوف، إن الحادث وقع مطلع عام 2020 وأضاف: "في 2 يناير 2020، واجه "سبيربنك" هجوم DDoS غير مسبوق. هذا الهجوم كان أقوى بـ30 مرة من الهجوم الأعنف السابق في تاريخ "سبيربنك".

وأشار كوزنتسوف، إلى أنه تم شن الهجوم باستخدام أجهزة ذكية مستقلة فائقة القوة.

وأوضح نائب رئيس البنك، أن الهجوم استهدف اثنين من موارد "سبيربنك"، وقال: "لقد نجحنا وصمدنا بفضل النظام الآلي، وطبعا لم يسفر الهجوم عن أي عواقب سلبية".

إقرأ المزيد

وأضاف كوزنتسوف، أن البنك سرعان ما أبلغ الهيئات الأمنية المختصة، وسلمها كل المعلومات والتفاصيل المطلوبة.

وأعرب كوزنتسوف عن ثقته بأن الهجوم أظهر أن الجرائم السيبرانية أخذت تنتقل إلى مستويات جديدة، وتستمر في اكتساب زخم قوي، فيما ظهور واستخدام تكنولوجيا 5G، يهدد في الواقع بانتقال هجمات DDoS إلى مستويات جديدة.

المصدر: "لينتا.رو"