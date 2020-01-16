مصر تعلن تأسيس منظمة إقليمية للغاز تضم إسرائيل

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا بصدد التوقيع على الإعلان المبدئي لتأسيس منظمة إقليمية للغاز.

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وقال الملا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا يوقعون على الإعلان المبدئي لتأسيس منظمة إقليميه للغاز"، مضيفا أن المنظمة ستسمى "منتدى غاز شرق المتوسط" وسيكون مقرها القاهرة​​​.

وتابع: "7 دول مؤسسة لهذا المنتدى وقعت بالأحرف الأولى على إنشاء هذا المنتدى، وسيقوم الأعضاء المؤسسون بتقديم الإطار التأسيسي للمفوضية الأوروبية لمراجعته".

وكان الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط، قد انعقد اليوم الخميس في القاهرة ، برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية المصري باعتباره الرئيس الحالي لمنتدى غاز شرق المتوسط، وبحضور وزراء البترول والطاقة في قبرص وإسرائيل واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين.

وتسعى مصر إلى أن تكون مركزا إقليما لإسالة وتجارة الغاز الطبيعي عبر استقبال الغاز من الدول المنتجة، وإسالته في مصانع الإسالة المنشأة مؤخرا وإعادة تصديره، وهو الهدف الذي تدعمه كشوف الغاز الضخمة في منطقة البحر المتوسط مؤخرا والتي قدرت بنحو 122 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

المصدر: سبوتنيك