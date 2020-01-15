الرئيس الإسرائيلي يعلن عن يوم تاريخي لمصر وإسرائيل (صورة)

أعلنت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية، أن رئيس دولة إسرائيل، رؤوفين ريفلين، استضاف وفدا من كبار رجال الأعمال المصريين في قطاع الغاز.

رئيس دولة إسرائيل رؤوفين ريفلين استضاف في أورشليم القدس وفداً من كبار رجال الأعمال المصريين في قطاع الغاز.

وقال اليوم الرئيس ريفلين بعد بدء ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر: "يمثل تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر يومًا تاريخيًا في العلاقات بين البلدين". pic.twitter.com/WHZuVobrEk — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 15, 2020

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وقال ريفلين بعد بدء ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر: "يمثل تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر يوما تاريخيا في العلاقات بين البلدين".

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصرية، طارق الملا، ونظيره الإسرائيلي قد أعلنا عن بدء ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر، الأربعاء، وهو ما يمثل تطورا هاما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.

ووفقا لبيان صدر عن الوزارة المصرية ونقلته وكالة "أنباء الشرق الأوسط" فإن هذا التطور سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية.

كما ذكرت الوزارة أن الوزيرين سيقومان بإعلان عن هذا التطور بشكل رسمي أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي سيعقد يوم الخميس في القاهرة.

ومن المقرر أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصري والقبرصي والإسرائيلي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد المؤتمر.

ويأتي ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي في إطار صفقة مبرمة بين مصر وإسرائيل بقيمة 15 مليار دولار، والتي تقضي بتصدير ما يصل إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان، علاوة على 25 مليارا أخرى من حقل تمار، خلال السنوات الـ15 المقبلة.

المصدر: RT