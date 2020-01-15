رافضة العمل مع باكستان.. الهند ترفض مشروعا حيويا بمشاركة إيران

أفاد وزير النفط والغاز الهندي بأن بلاده ليست على استعداد للتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن بناء خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان والهند، بسبب مشاركة باكستان في هذا المشروع.

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وقال وزير النفط والغاز الهندي، دارميندرا برادان، للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت الهند على استعداد لتوقيع مذكرة بشأن مشروع خط أنابيب الغاز "إيران – باكستان – الهند": "لا نرغب في عمل أي شيء تشارك فيه باكستان".

وأضاف "نحن مهتمون أكثر بالغاز الطبيعي الروسي المسال".

وكان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قد صرح خلال زيارة إلى إيران في يونيو الماضي، بأن روسيا تعول على توقيع مذكرة تفاهم مع الهند بشأن بناء خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان والهند. وقد تم بالفعل توقيع مذكرات مماثلة مع طهران وإسلام أباد.

المصدر: "سبوتنيك"