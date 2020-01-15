العالم إلى أين؟.. RT تطلق برنامجا مع طلال أبو غزالة

تطلق قناة RT برنامج "العالم إلى أين؟" مع الدكتور طلال أبو غزالة، مؤسس مجموعة أبو غزالة الدولية والذي دق ناقوس الخطر في 2018 حين حذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة في 2020.

على مدار عشرين دقيقة أسبوعيا سيتحدث لنا الاقتصادي المعروف، الذي شغل عدة مناصب دولية ونال الكثير من الأوسمة والجوائز، عن سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية عام 2020 وكيف يمكن تحويل الأزمة إلى فرصة تستفيد منها المؤسسات، والأفراد.

وعبر شاشة RT Arabic سيحدثنا الدكتور أبو غزالة عن عالم الإنترنت وتحدياته وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يتبعه من ثورة في مجال الذكاء الصناعي.

كما سيتطرق إلى قوانين الملكية الفكرية وأهمية العملة العالمية وكواليس نظام التجارة العالمية وكيفية نهاية النظام الديمقراطي في العالم.. مواضيع كثيرة سيتم فك طلاسمها مع الدكتور أبو غزالة في برنامج أسبوعي تحليلي غير تقليدي على مدار العام الحالي.

بدورها رأت مايا مناع، مديرة RT Arabic أن الدكتور طلال أبو غزالة يعتبر من أكثر الشخصيات العربية تأثيرا على مستوى العالم، بتميزه وإنجازاته وإسهاماته البارزة في مجالات المحاسبة والملكية الفكرية والتعليم وغيرها من القطاعات.

يعرف بأنه أحد أكثر الشخصيات العربية تأثيراً على مستوى العالم، بتميّزه وإنجازاته وإسهاماته البارزة في مجالات المحاسبة والملكية الفكرية والتعليم وغيرها من القطاعات. #أسال_أكثر#العالم_ألى_أين#RTarabicpic.twitter.com/yOQ6xWtFZ7 — Maya Manna (@mayamanna) January 15, 2020

كذلك أشارت إلى أن أبو غزالة رجل أعمال يتطلع دائما للمضي قدما بحس تاريخي ورؤية لمستقبل العالم العربي.

يمكن مشاهدة البرنامج أيام الأحد الساعة 20:30 بتوقيت موسكو (الساعة 17:30 بتوقيت غرينيتش).

وفيما يلي نبذة عن مسيرة الدكتور طلال أبو غزالة:

ولد الدكتور طلال أبو غزالة في يافا بفلسطين في 22 أبريل عام 1938، وهو المؤسس والرئيس لـ"مجموعة طلال أبو غزالة الدولية" التي تضم العديد من مكاتب التمثيل حول العالم. له اهتمامات وإسهامات واسعة في المجالات العلمية والمهنية كما تفرّد في موضوع حقوق الملكية الفكرية والتعليم والاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب مجلة "فوربس" تعد "مجموعة طلال أبو غزالة" ضمن المئة شركة الأكثر تأثيرا في العالم العربي. ترأس الدكتور أبو غزالة أربعة عشر فريق عمل ومبادرة تابعة للأمم المتحدة، كما شغل منصب نائب رئيس الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (بالاشتراك مع كوفي عنان وبان كي مون) وترأس التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية في الأمم المتحدة، إضافة إلى ترؤسه للعديد من المؤسسات والهيئات والمجالس في العالم العربي والعالم ككل، ويحمل الدكتور أبو غزالة الكثير من الجوائز والأوسمة والدروع التكريمية والشهادات.