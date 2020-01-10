الذهب يهبط مع تلاشي توترات الشرق الأوسط

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة، حيث حد انحسار التوترات في الشرق الأوسط من إقبال المستثمرين على الملاذات الأمنة.

وبحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود الذهب الفورية بانخفاض نسبته 0.1%، عند 1550.66 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى لها منذ مطلع يناير، فيما تراجعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.2% إلى 1551.60 دولار للأونصة.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن إيران أشارت إلى تهدئة التوترات العسكرية، حتى مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران.

المصدر: "رويترز"