هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

قال سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، نادي نجيب، إن أسعار الذهب في مصر انخفضت بشكل كبير، ليسجل عيار 21 نحو 695 جنيها للغرام.

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وأضاف نجيب، لجريدة "المال" المصرية، أن عيار 21 هبط بمقدار 12 جنيها، اليوم الخميس، وأن سعر الأوقية تراجع لكنه يظل عند أعلى مستوى في 7 سنوات، وهبط بمتوسط 1% اليوم.

وجاء الهبوط في الأسعار على خلفية هبوط سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية بنحو 40 دولارا.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه والأوقية عالميا، إضافة إلى أي أزمات دولية، سواء اقتصادية أو سياسية، ويلجأ المستثمرون إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن خلال الأزمات، وقد يتغير سعره على مدار اليوم أكثر من مرة.

المصدر: المال