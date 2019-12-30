تراجع عائدات قناة السويس

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن عائدات قناة السويس خلال نوفمبر الماضي بلغت 7.7 مليار جنيه، مقابل 8.2 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن عائدات القناة سجلت خلال أكتوبر 8.4 مليار جنيه و7.7 مليار جنيه في سبتمبر، وفي أغسطس 8.4 مليار جنيه مقابل 8.9 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2018.

وبلغت العائدات في يوليو 8.2 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار دولار في نفس الشهر عام 2018.

وأضاف التقرير أن عدد السفن العابرة لقناة السويس في نوفمبر الماضي بلغت 1140 سفينة مقابل 1116 سفينة في نفس التوقيت عام 2018.

بينما سجل عدد ناقلات البترول العابرة عبر قناة السويس في نوفمبر 454 ناقلة مقابل 412 في نفس التوقيت عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن حمولة السفن العابرة عبر قناة السويس في أغسطس بلغت 106 ملايين طن مقابل 101.2 مليون طن في نفس التوقيت عام 2018.

وبلغت حمولة عدد الناقلات في نوفمبر الماضي 101.7 مليون طن مقابل 96.1 مليون طن في نفس التوقيت عام 2018.

المصدر: RT