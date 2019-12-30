 
مباشر

خط سكة حديد يربط إيران بأفغانستان

مال وأعمال

خط سكة حديد يربط إيران بأفغانستان
Sputnik
خط سكة حديد يربط إيران بأفغانستان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mzjn

أعلن مساعد وزير الطرق الإيراني، عباس خطيبي، عن قرب تدشين خط سكك حديدية يربط إيران بجارتها أفغانستان.

إقرأ المزيد
إيران تتفق مع روسيا على تنفيذ مشروع كهربة سكك حديدية
إيران تتفق مع روسيا على تنفيذ مشروع كهربة سكك حديدية

وأوضح عباس خطيبي، أن مشروع مد خط سكك حديدية بطول 139 كم يربط منطقة خواف (شرق إيران) بولاية هرات غربي أفغانستان، سيتم تدشينه مطلع العام الإيراني القادم (يبدأ 21 مارس 2020).

وأكد خطيبي أن من أهم برامج وزارة الطرق إيجاد ربط بالسكة الحديدية بين إيران والدول المجاورة لها، لافتا إلى اعتزام تطوير الخطوط المتجهة نحو دول الاتحاد الأوراسي ( روسيا، قرغيزيا، كازاخستان، أرمينيا، بيلاروس).

المصدر: "فارس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نائب هولندي يعلن عن مسابقة للرسوم المسيئة للرسول محمد!