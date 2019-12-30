خط سكة حديد يربط إيران بأفغانستان

أعلن مساعد وزير الطرق الإيراني، عباس خطيبي، عن قرب تدشين خط سكك حديدية يربط إيران بجارتها أفغانستان.

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وأوضح عباس خطيبي، أن مشروع مد خط سكك حديدية بطول 139 كم يربط منطقة خواف (شرق إيران) بولاية هرات غربي أفغانستان، سيتم تدشينه مطلع العام الإيراني القادم (يبدأ 21 مارس 2020).

وأكد خطيبي أن من أهم برامج وزارة الطرق إيجاد ربط بالسكة الحديدية بين إيران والدول المجاورة لها، لافتا إلى اعتزام تطوير الخطوط المتجهة نحو دول الاتحاد الأوراسي ( روسيا، قرغيزيا، كازاخستان، أرمينيا، بيلاروس).

المصدر: "فارس"