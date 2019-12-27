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مصر.. 5 ملايين طن صادرات زراعية في 2019

مال وأعمال

مصر.. 5 ملايين طن صادرات زراعية في 2019
Reuters
مصر.. 5 ملايين طن صادرات زراعية في 2019
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى مختلف دول العالم لتصل منذ بداية العام وحتى الآن إلى أكثر من 5 ملايين طن.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من مطلع يناير وحتى 25 ديسمبر من العام الجاري 5.4 مليون طن، بزيادة حوالي 202 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الرمان، الثوم، المانجو، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الخيار، الفلفل، الباذنجان.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT

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