النفط عند أعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفعت أسعار النفط اليوم لتبلغ أعلى مستوياتها في 3 أشهر بعد أن أظهرت البيانات إنفاقا قياسيا للمستهلكين الأمريكيين عبر الإنترنت، مما أثار الثقة في أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينيتش، صعدت عقود الخام العالمي مزيج "برنت" بواقع 6 سنتات إلى 67.98 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد سجلت 68.10 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 11 سنتا إلى 61.79 دولار للبرميل.

وأظهر مسح يوم الخميس أن مشتريات المستهلكين الأمريكيين عبر الإنترنت في موسم عطلة رأس السنة بلغت مستوى قياسيا فاق توقعات المحللين ودفع الأسهم الأمريكية للارتفاع.

وتتلقى أسعار النفط الدعم أيضا من آمال قوية في أن العام الجديد سيشهد نهاية لحرب الرسوم التجارية الممتدة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، وهو النزاع الذي ألقى بظلاله على آفاق نمو الاقتصاد العالمي وخلف تساؤلات بشأن مستقبل الطلب على الخام.

المصدر: "رويترز"