موسكو تكشف عما وراء فرض واشنطن عقوبات على "السيل الشمالي-2"

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن السبب الحقيقي الذي يقف وراء فرض واشنطن عقوبات على مشروع "السيل الشمالي-2"، الهادف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

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وقال في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية، إن الهدف الرئيسي من العقوبات على هذا المشروع هو إعطاء دفعة للغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة إلى أوروبا من خلال المنافسة غير العادلة.

وشدد الوزير الروسي على أن واشنطن لا تكترث بأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن فرض العقوبات على المشروع يعد أسلوب منافسة غير نزيه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في 20 ديسمبر الجاري على قانون ينص على فرض عقوبات على المقاولين الأجانب المشاركين في المشروع المذكور، شأنه شأن مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا.

وعقب ذلك أعلنت Allseas، الشركة المختصة في مد أنابيب الغاز والمشاركة في مشروع "السيل الشمالي-2"، عن سحب سفنها من المشروع، إلا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد، أن لدى روسيا سفينة متخصصة في مد الأنابيب، بمقدورها استكمال مد أنبوب "السيل الشمالي-2".

ويشمل مشروع "السيل الشمالي-2" خطي أنابيب تبلغ قدرتهما الإجمالية 55 مليار متر مكعب من الغاز في السنة، يتم مدهما من سواحل روسيا إلى ألمانيا عبر مياه بحر البلطيق.

المصدر: "نوفوستي"