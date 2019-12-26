بوتين يكشف عن حجم محصول الحبوب الروسي لـ 2019

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن إنتاج روسيا من الحبوب سيصل هذا العام إلى 121 مليون طن، مشيرا إلى أن الإنتاجية فوق مستوى المئة مليون طن أخذت منحى ثابتا في الأعوام السابقة.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال اجتماع مجلس الدولة الروسي، والذي خصص لمناقشة تطوير القطاع الصناعي الزراعي.

وأشاد بوتين خلال الاجتماع بديناميكية نمو القطاع الزراعي في روسيا، حيث قال إن القطاع الزراعي يظهر في الآونة الأخيرة معدلات نمو أعلى من نمو الاقتصاد الوطني ككل.

وأشار إلى أن الإنتاج الزراعي نما خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري بنسبة بلغت 4.1%.

يشار إلى أن البنك المركزي الروسي يتوقع أن يحقق الاقتصاد الروسي نموا خلال العام الجاري في نطاق 0.8% - 1.3%، على أن ينمو العام القادم بنسبة 1.5% - 2%.

المصدر: RT