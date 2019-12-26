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ارتفاع تحويلات المصريين من الإمارات

مال وأعمال

ارتفاع تحويلات المصريين من الإمارات
Reuters
ارتفاع تحويلات المصريين من الإمارات
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أعلن وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات ارتفعت خلال الربع الثالث من 2019 إلى 2.6 مليار درهم، مقارنة بملياري درهم سجلتها في 2018.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن تحويلات المصريين العاملين بالإمارات نمت بنسبة 6% لتصل في الربع الثالث من 2019 إلى 2.6 مليار درهم (نحو 708 ملايين دولار).

وذلك بحسب تقرير تلقاه الوزير المصري من المكتب التمثيلي العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالإمارات، والذي استند إلى بيانات صدرت عن المصرف المركزي الإماراتي.

وأشار التقرير إلى أن تحويلات المصريين جاءت في المرتبة الرابعة، بعد مواطني الهند وباكستان والفلبين.

ووفقا للبيانات فقد بلغت تحويلات العمالة الأجنبية ككل من الإمارات إلى بلدانهم الأصلية في الربع الثالث من العام الجاري نحو 43.41 مليار درهم.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT

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