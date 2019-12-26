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مصر.. ارتفاع الاستثمار الأجنبي

مال وأعمال

مصر.. ارتفاع الاستثمار الأجنبي
Sputnik
مصر.. ارتفاع الاستثمار الأجنبي
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أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2019، إلى 2.353 مليار دولار من 1.415 مليار دولار قبل عام.

وعلق على ذلك، آلن سانديب، رئيس البحوث في شركة "نعيم" للوساطة المالية قائلا، إن "الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف تقريبا على أساس فصلي وقفز 67 % على أساس سنوي".

وأضاف الخبير، أن هذه القفزة "قادتها استثمارات أعلى في القطاع غير النفطي.. في تطور طال انتظاره، هو أيضا مؤشر رئيسي للأداء بعد تنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة".

كذلك أظهرت البيانات زيادة في التحويلات النقدية من العاملين المصريين في الخارج في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2019 إلى 6.713 مليار دولار من 5.909 مليار دولار قبل عام.

كما أشارت البيانات إلى أن إيرادات السياحة ارتفعت في الفترة نفسها إلى 4.194 مليار دولار، من 3.931 مليار دولار قبل عام، مما يشير إلى أن تلك الصناعة، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، ما زالت قوية.

يشار إلى أن مصر منذ نوفمبر 2016، خفضت قيمة عملتها (الجنيه) بحوالي النصف وأحدثت زيادات في أسعار الوقود واستحدثت ضريبة للقيمة المضافة، ضمن إصلاحات مرتبطة بقرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

المصدر: "رويترز"

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