إقرار خطة الخصخصة في روسيا للفترة 2020-2022

أعلنت الحكومة الروسية، أنها أقرت خطة الخصخصة في البلاد للفترة 2020-2022، مشيرة إلى أن الخطة لا تشمل شركة "إيروفلوت"، ومؤسسة السكك الحديدية الروسية، واقتصرت على مرافق بعض المطارات.

وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف، إن خطة الخصخصة، لم تشمل كذلك شركتي "روس نفط" و"غازبروم" العملاقتين.

وأضاف أن الحكومة رسمت عدة اتجاهات للخصخصة، تشمل خفض حصة الدولة حتى 50٪ زائد سهم واحد في الشركات الاستراتيجية، ليتم تنفيذها على مدى بضع سنوات.

وتتضمن الخطة، خفض حصة الدولة في شركات "روس هيدرو"، و"سوفكومفلوت"، و"ترانس نفط"، و"روس تيليكوم"، و"شركة الحبوب الموحدة".

المصدر: "نوفوستي"