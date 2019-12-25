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شحنة حبوب من روسيا إلى سوريا

مال وأعمال

شحنة حبوب من روسيا إلى سوريا
Sputnik
شحنة حبوب من روسيا إلى سوريا
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تعتزم روسيا قبل نهاية الأسبوع الجاري إرسال شحنة حبوب تبلغ 25 ألف طن إلى سوريا، وذلك في إطار مساعدات إنسانية لهذا البلد، الذي انهكته الحرب.

وشحن الحبوب سيتم من ميناء نوفوروسيسك الروسي، وهذه الدفعة تمثل ربع ما هو مخطط لإرساله إلى سوريا بموجب اتفاق مبرم بين موسكو ودمشق.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، إن إرسال السفينة يعتمد على العوامل الجوية، مشيرا إلى أنه بدأ شحن الحبوب من مواقع التخزين إلى الميناء منذ 9 ديسمبر الجاري.

وأضاف المسؤول، أنه من المخطط شحن ما يصل إلى 100 ألف طن من الحبوب حتى مايو القادم.

وكان بوريسوف قد أعلن الأسبوع الماضي خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد، أن موسكو ستقدم لدمشق 100 ألف طن من الحبوب على شكل مساعدات إنسانية، مشيرا إلى أن عمليات شحن الحبوب ستستمر حتى الربع الثاني من 2020.

المصدر: "إنترفاكس"

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