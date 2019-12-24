السعودية والكويت توقعان اليوم اتفاق استئناف إنتاج النفط في المنطقة المحايدة
Reuters
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توقع السعودية والكويت اليوم اتفاقا يقضي باستئناف إنتاج النفط من حقلين مشتركين في المنطقة المحايدة، بعد نحو خمس سنوات من التوقف عن الإنتاج.
ودعت مؤسسة النفط الكويتية الحكومية الصحفيين إلى حضور مراسم توقيع الاتفاق في المنطقة الحدودية المشتركة، حيث يقع حقلا الخفجي والوفرة.
وتوقف العمل في حقل الخفجي، الذي كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا في أكتوبر 2014. كما توقف الإنتاج في حقل الوفرة في مايو 2015. وكان إنتاجه يناهز 200 ألف برميل يوميا.
المصدر: "عكاظ"