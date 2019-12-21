أردوغان: ملتزمون ببلوغ قيمة صادراتنا 500 مليار دولار بحلول 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة ملتزمة بتحقيق هدفها المتمثل في زيادة قيمة صادرات البلاد لتصل إلى 500 مليار دولار بحلول 2023.

وفي كلمة ألقاها اليوم السبت خلال ملتقى لمصدري الخدمات عقد في مدينة اسطنبول، أضاف أردوغان أن "تركيا حققت نموا اقتصاديا بواقع 0.9% في الربع الثالث من العام الجاري".

وسبق أن توقع أردوغان أن يتجاوز حجم صادرات بلاده الـ200 مليار دولار خلال العام الجاري، مؤكدا أن حكومته تسعى إلى وضع الاقتصاد التركي في مصاف الاقتصادات التي تحقق فائضا في ميزانها التجاري.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، قد أعلن أن تركيا عازمة على تحقيق أهدافها كاملا دون التراجع عن أي واحد منها حتى العام 2023 ليتم ذلك قبل حلول الذكرى المئوية الأولى لقيام الجمهورية التركية.

المصدر: وكالات