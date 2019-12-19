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طفل يكسب 26 مليون دولار من "يوتيوب"‎ عام 2019

مال وأعمال

طفل يكسب 26 مليون دولار من
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الطفل المليونير راين مع عائلته
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كسب طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، 26 مليون دولار في عام واحد، من قناته لعروض فيديوهاته على موقع "يوتوب" ما جعله في صدارة قائمة مجلة "فوربس" لمستخدمي هذا الموقع. 

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ويتابع 22.9 مليون مشترك قناة "راين وورلد"، التي أطلقها والدا الطفل راين غوان عام 2015 عندما لم يكن عمره يتجاوز 3 سنوات.

وحقق بعض فيديوهات راين عددا كبيرا من المشاهدات، وتخطت مليار مشاهدة وفي المجموع، واقتربت قناته من تسجيل 35 مليار مشاهدة منذ إنشائها، حسب بيانات موقع "سوشل بلايد" المتخصص.

وحلت في المرتبة الثانية لهذا التصنيف قناة "ديود بيرفكت"، العائدة لمجموعة من الأشخاص الذين برزوا في أمور كان النجاح فيها قليل الاحتمال.

وفي المركز الثالث، حلّت قناة الطفلة الروسية أناستازيا رادزنسكايا البالغة من العمر 5 سنوات بعائدات بلغت 18 مليون دولار.

المصدر: "أ ف ب"

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