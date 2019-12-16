شرعنت سلطات زامبيا إنتاج وتصدير القنب للأغراض الطبية، في محاولة لإعطاء زخم لاقتصاد البلاد وتحسين الأوضاع المالية.

وأعلنت المتحدثة باسم حكومة زامبيا، دورا سيليا، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الموافقة على تصدير القنب منحت خلال اجتماع خاص للحكومة، يوم 4 ديسمبر الجاري.

وأكدت سيليا أن الحكومة وجهت وزارة الصحة بتنسيق إصدار التراخيص اللازمة، بينما تصدر لجنة فنية تضم مختلف الوزراء، تعليماتها بشأن هذا الأمر.

ولم يوضح بيان الحكومة ما إذا تمت شرعنة استخدام القنب للأغراض الطبية داخل زامبيا نفسها.

واعتبر زعيم حزب الخضر المعارض في زامبيا، بيتر سينكامبا، الذي كان يدعو لشرعنة تصدير القنب منذ عام 2013، أن هذا القرار قد يسمح للبلاد بتحقيق عائدات قدرها 36 مليار دولار سنويا.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تغير الصورة الاقتصادية للبلاد في حال أديرت هذه العملية بشكل صائب.

وتواجه زامبيا عجزا في الميزانية وزيادة الديون الحكومية من 8.74 مليار دولار سنويا نهاية 2018 إلى 10.5 مليار دولار هذا العام، ما زاد من مخاوف بشأن نشوب أزمة ديون في البلاد.

وفي سبتمبر الماضي، خفضت زامبيا توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي على إثر تضرر زراعة النباتات وقطاع الطاقة الكهربائية جراء ظروف الطقس السيئة.

المصدر: رويترز