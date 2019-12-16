الجنيه المصري يسجل مستوى قياسيا أمام الدولار لأول مرة منذ فبراير 2017

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل مفاجئ خلال منتصف تعاملات، اليوم الاثنين، في عدد من البنوك، وكسر حاجز الـ 16 جنيها لأول مرة منذ فبراير 2017، بعد تحرير سعر الصرف في 2016.

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وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع، بانخفاض 7 قروش عن تعاملات الصباح.

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار في نهاية التعاملات اليوم 15.97 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية ليسجل 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

كما انخفض الدولار 5 قروش في بنكي الأهلي ومصر إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

المصدر: مصراوي + اليوم السابع