أسعار النفط ترتفع عالميا لأعلى مستوى في 3 أشهر

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من حل النزاع التجاري القائم منذ 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام "برنت" مرتفعة 47 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 64.67 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 23 سبتمبر أيلول.

كما زاد خام "غرب تكساس الوسيط" 34 سنتا أو 0.6 بالمئة مسجلا 59.52 دولار للبرميل، وهو أقوى سعر منذ 16 سبتمبر.

وفي هذا السياق، قال كبير محللي السوق في شركة "أواندا" الأمريكية، إدوارد مويا، إن "الشهية للمخاطرة انفتحت بجموح بعد أن ألمح ترامب إلى أنه أبرم اتفاقا مع الصين وهو ما سيكون إيجابيا تماما لتوقعات الطلب العالمي على الخام".

وقالت محللة السوق لدى "سي.إم.سي" ماركتس، مارغريت يانغ، إن تراجعا في قيمة الدولار الأمريكي على خلفية صعود قوي للجنيه الاسترليني ساعد أيضا في تعزيز أسعار السلع الأولية.

المصدر: رويترز