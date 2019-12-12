ترامب يعلن قرب "اتفاق كبير" مع الصين ومصادر تكشف عن مصادقته على صفقة "المرحلة الأولى"

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة والصين قريبتان جدا من التوصل لاتفاق تجاري بينهما، فيما كشفت مصادر مطلعة أن سيد البيت الأبيض صادق على صفقة "المرحلة الأولى".

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وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الخميس: "قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق كبير مع الصين. هم يريدونه، ونحن نريده أيضا!".

وفي غضون ذلك، أكدت مصادر مطلعة عدة أن الولايات المتحدة والصين حققتا تقدما كبيرا في المفاوضات حول الاتفاق التجاري، مبينة أن البلدين توافقا حول معظم البنود الأساسية في الصفقة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ"، مساء الخميس، أن ترامب وافق على صفقة "المرحلة الأولى"، بما في ذلك تأجيل فرض أي رسوم جديدة على الإيرادات الصينية، موضحة أن الجولة الحالية من المفاوضات التجارية منتهية.

وأشارت "بلومبرغ"، في تقرير سابق، إلى أن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى توافق بشأن ظروف إبرام اتفاق "المرحلة الأولى" لحل الخلافات التجارية، موضحة أن هذه الصفقة يجب أن يصادق عليها ترامب كي تدخل حيز التنفيذ.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قالت إنه "على علم بسير المفاوضات" أن الحكومتين الأمريكية والصينية توصلتا إلى "صفقة مبدئية" لإنهاء "الحرب التجارية" المشتعلة بين الطرفين منذ 17 شهرا، والتي أدت إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وخفض مستوى الدخل والاستثمارات للشركات في العالم برمته.

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وأوضح المصدر أن "عملية صياغة الاتفاق الخطي لا تزال مستمرة، لكنهما توصلا إلى صفقة مبدئية"، بينما ذكر مصدران أخران أن المفاوضين الأمريكيين اقترحوا خفض الرسوم الحالية للسلع الصينية بنسبة 50%، مع عدم تطبيق ضرائب جديدة من المخطط أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

كما أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن اقترحت على بكين خفض الرسوم بنسبة 50% على إيرادات صينية بقيمة 360 مليار دولار مع التخلي عن الخطة بشأن الضرائب الجديدة، وذلك مقابل موافقة بكين على شراء دفعات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية وضمان حماية حقوق الملكية الفكرية وتوسيع الوصول إلى قطاع الخدمات المالية الصيني.

المصدر: وكالات