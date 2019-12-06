كندا تخسر 71 ألف وظيفة خلال شهر واحد

أظهرت بيانات لهيئة الإحصاء الكندية، أن سوق الوظائف خسرت 71 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 5.9 بالمئة، وهو أعلى مستوى له خلال أكثر من عام.

وقالت هيئة الإحصاء، إن "قطاع الصناعات التحويلية خسر 27 ألف و500 وظيفة خلال الشهر الماضي بينما فقدت الإدارة العامة ما يقارب الـ25 ألف وظيفة".

وأضافت، أن "عدد الموظفين الدائمين قفز 4.4 بالمئة مجاريا الزيادة التي سجلها في أكتوبر الماضي"، عازية أسباب التراجع الاقتصادي هذا إلى "فقدان وظائف في قطاعي الصناعات التحويلية والإدارة العامة".

وتوقع محللون اقتصاديون، زيادة قدرها 10 آلاف وظيفة، مشيرين إلى أن معدل البطالة سيستقر عند 5.5 ‬في المئة عند مستوى قياسي منخفض.

وسجل شهر نوفمبر المعدل الأعلى للبطالة في كندا منذ أن بلغ 6 في المئة في أغسطس عام 2018.

المصدر: هسبريس