ملياردير مصري يستحوذ على امتياز شركة "توماس كوك" في ألمانيا

استحوذ الملياردير المصري سميح ساويرس على امتياز شركة "توماس كوك" في ألمانيا عبر مجموعته RaiffeisenTouristik Group.

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ووفقا لصحيفة "المصري اليوم" المصرية، فإن ساويرس يمتلك 74.9% من مجموعة "رايفايزن" للسياحة، التي تحقق حوالي 3.5 مليار يورو من المبيعات سنويا، وتضم العلامة التجارية "أوتو ريسلاند، وتوماس كوك"، و700 وكالة سفر خاصة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت أقدم شركات السياحية في العالم، "توماس كوك" والعديد من الشركات الوطنية العاملة معها عن إفلاسها، ومنذ ذلك الحين، وعمليات البيع والاستحواذ الكبيرة مستمرة على قدم وساق.

ويمتلك ساويرس أيضا ثلث أسهم شركة "إف تي آي" السياحية في ميونخ، وتولى أيضا الشراكة الجزئية قبل ثلاث سنوات.

ويسعى ساويرس للتوسع أكثر في مجال السياحة، وذلك لارتباط شركته بتطوير الأعمال الفندقية، حيث تملك شركته "أوراسكوم" 35 فندقا في مصر والإمارات وسلطنة عمان وسويسرا ومن المقرر أيضا إقامة مشاريع فندقية في الجبل الأسود والمغرب.

المصدر: المصري اليوم