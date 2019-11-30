أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن إطلاق مشروع خط نقل الغاز "السيل التركي"، سيتم في 8 يناير المقبل.

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وجاء هذا الإعلان في كلمة ألقاها أردوغان في مدينة أدرنة، على حدود اليونان، أثناء مراسم إطلاق خط أنابيب TANAP الخاص بنقل الغاز الأذربيجاني إلى تركيا وأوروبا.

وقال الرئيس التركي: "بالطبع، ثمة خطوة أخرى مهمة سنخطوها، ففي 8 يناير سنطلق في اسطنبول خط أنابيب يحمل اسم السيل التركي".

ويوم الجمعة، أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي والتركي سيحضران مراسم إطلاق مشروع "السيل التركي"، وهو مشروع من خطي أنابيب لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا وبعض دول أوروبا عبر قاع البحر الأسود والأراضي التركية.

وتبلغ قدرة "السيل التركي" الإجمالية 31.5 مليار متر مكعب سنويا. وسيغذي خط الأنابيب الأول، الذي يصل طوله إلى 930 كيلومترا ويمر عبر قاع البحر الأسود، تركيا. بينما من المقرر أن يلبي الخط الثاني، الذي يعبر الأراضي التركية وصولا إلى حدودها من دول الجوار وطوله 180 كيلومترا، احتياجات دول شرق وجنوب أوروبا.

المصدر: تاس