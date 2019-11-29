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مصر للطيران تفاجئ زبائنها بعروض فريدة

مال وأعمال

مصر للطيران تفاجئ زبائنها بعروض فريدة
Reuters
شركة مصر للطيران
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أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لمصر، عن إطلاق تخفيض 50% على أسعار تذاكر الدرجة السياحية لرحلاتها الدولية.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، يمكن للعملاء الاستفادة من التخفيض حتى الدقيقة الأخيرة من يوم 29 نوفمبر 2019 والذي يأتي تزامنا مع موسم العروض والتخفيضات في الجمعة الأخيرة لشهر نوفمبر من كل عام (الجمعة السوداء).

كما يمكن لعملاء الشركة حجز تذاكرهم المخفضة ومعرفة الشروط والأحكام الخاصة بكل تذكرة عن طريق الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مكاتب مصر للطيران.

المصدر: اليوم السابع 

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