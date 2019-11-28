تسريح 1200 موظف في الخطوط التونسية

أعلن إلياس المنكبي، المدير العام لشركة الخطوط التونسية، اليوم الخميس، عن قرار الشركة تسريح 1200 موظف على مدى 3 سنوات.

وأشار المنكبي في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" المحلية، إلى أنه من المنتظر تسريح 400 شخص يمثلون الدفعة الأولى من الموظفين، ابتداء من يناير 2020.

وأوضح أن هذا القرار جاء في إطار مخطط إصلاح قامت به الشركة من أجل تجاوز الصعوبات المالية التي تعيشها.

وأفاد المسؤول في الخطوط التونسية بأن "الشركة حطمت أرقاما قياسية سنة 2018 رغم قلة الإمكانيات والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

وصرح بأن شركة الطيران نقلت أكثر من 3.8 مليون مسافر وحققت إيرادات بقيمة 1500 مليار دينار (أكثر من 500 مليون دولار)، مضيفا أن نسبة تعبئة الطائرات قدرت بـ 74.4%.

كما أشار إلى أن الشركة حققت أرباحا بقيمة 24 مليارا (7.3 مليون دولار) في شهر يوليو الماضي، وهو رقم لم تحققه سابقا، وذلك بفضل إلغاء الخطوط غير المربحة واستئجار الطائرات عوضا عن شرائها.

وبين أيضا أنه وبفضل هذا الإجراء، ربحت الخطوط التونسية 60 مليار دينار (20 مليون دولار)، موضحا أن الشركة تمكنت من اقتناء 5 طائرات جديدة تبدأ العمل في العام 2021.

المصدر: موزاييك إف إم