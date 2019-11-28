 
مباشر

"أرامكو".. اكتتاب الأفراد فاق المعروض

مال وأعمال

Reuters
"أرامكو".. اكتتاب الأفراد فاق المعروض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mswe

قالت المجموعة المالية "سامبا كابيتال"، مسؤولة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لـ"أرامكو"، إن اكتتاب المستثمرين الأفراد تجاوز المعروض، بطلبات بلغت 38.1 مليار ريال (10.2 مليار دولار).

إقرأ المزيد
"سامبا": عدد الأفراد المكتتبين في "أرامكو" تجاوز 3 ملايين عشية انتهاء المهلة

وتخطط شركة النفط العملاقة التابعة للدولة لبيع 1.5% بما يعادل نحو 3 مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 و32 ريالا للسهم، ما يقيم الطرح بما يصل إلى 96 مليار ريال والقيمة السوقية للشركة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

وتقول "أرامكو" إن من المتوقع أن يغطي المستثمرون الأفراد ثلث عملية البيع على الأقل، وأمامهم حتى نهاية يوم الخميس للاكتتاب في الطرح.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تاريخ مليء بالإنجازات للبرغوث ميسي.. إليك بعض منها