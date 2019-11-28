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الاقتصاد الخليجي الأسرع نموا في 2020

مال وأعمال

الاقتصاد الخليجي الأسرع نموا في 2020
Reuters
الاقتصاد الخليجي الأسرع نموا في 2020
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كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج العربي في العام القادم، وأظهر تقرير للصندوق أن سلطنة عمان ستحقق نموا في 2020 هو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السلطنة العام القادم بنسبة 3.7%، تليها الكويت بنسبة نمو تبلغ 3.1%، ومن ثم قطر 2.8%، فالإمارات 2.5%.

أما السعودية، التي تعد أكبر اقتصاد في العالم العربي، فتوقع الصندوق أن تسجل المملكة نموا نسبته 2.2%، فالبحرين بنمو نسبته 2.1%.

ويمكن معرفة ترتيب الدول العربية الأعلى نموا في 2020 بناء على توقعات الصندوق من خلال الإنفوغرافيك التالي:

الاقتصاد الخليجي الأسرع نموا في 2020

المصدر: "صندوق النقد الدولي"

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