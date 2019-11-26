ثروات في لمح البصر

زادت ثروات أغنى 100 شخص في العالم بأكثر من 500 مليار دولار هذا العام، بفضل صعود سوق الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسي.

وأظهر مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، أن ثروات أغنى 100 شخص في العالم زادت في المتوسط بنحو 5 مليارات دولار لكل واحد منهم خلال هذا العام.

ويتربع على عرش أغنياء العالم مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس بثروة تبلغ 110 مليارات دولار، يليه في المركز الثاني مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس بـ109 مليارات.

أما في المركز الثالث فيأتي رجل الأعمال الفرنسي ومؤسس مجموعة "لويس فيتون" برنار أرنو بثروة بلغت 103 مليارات دولار.

المصدر: وكالات