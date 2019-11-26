ارتفاع سهم "علي بابا"

ارتفعت أسهم شركة التجارة الإلكترونية الصينية "علي بابا" اليوم بنحو ملحوظ بعد تسعير سهمها بقيمة 176 دولارا هونغ كونغي، في أكبر إدراج بالعالم هذا العام حتى الآن.

ويظهر من موقع "بلومبرغ" أن سهم الشركة أنهى تعاملات الاثنين على زيادة نسبتها 1.96% عند 190.45 دولار هونغ كونغي.

Bloomberg

وتعد "علي بابا" إحدى أكبر شركات بيع التجزئة الإلكترونية في العالم ويقع مقرها الرئيسي بمدينة هانغتشو الصينية، ويعد جاك ما مؤسسها.

المصدر: وكالات