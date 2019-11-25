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السعودية تمول مشاريع إنمائية في جيبوتي

مال وأعمال

السعودية تمول مشاريع إنمائية في جيبوتي
Reuters
السعودية تمول مشاريع إنمائية في جيبوتي
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وقع الصندوق السعودي للتنمية في جيبوتي الأحد 3 مذكرات بقيمة 34.5 مليون ريال (نحو 9.2 مليون دولار)، لتمويل ثلاثة مشاريع في هذا البلد.

ووفقا لما نشرته وكالة "واس" فإن التمويل سيطال 3 مشاريع تتمثل في "بناء وتجهيز المحكمة العليا في جيبوتي، ومشروع دعم مؤسسة إسماعيل عمر جيله الخيرية لحق المواطن في السكن، والبرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في إفريقيا".

ووقع مذكرات التفاهم نيابة عن حكومة جيبوتي، وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة إلياس موسى دوالة، وعن الصندوق السعودي للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق خالد بن سليمان الخضيري.

وبموجب مذكرات التفاهم هذه يخصص الصندوق السعودي للتنمية لجمهورية جيبوتي منحة مقدارها 12 مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز المحكمة العليا في جيبوتي، ومنحة مقدارها 7.5 مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع دعم مؤسسة إسماعيل عمر جيله الخيرية، ومنحة مقدارها 15 مليون ريال للمساهمة في تمويل المرحلة الخامسة من البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في إفريقيا.

وبتوقيع هذه المذكرات يصبح إجمالي القروض والمنح المقدمة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشاريع الإنمائية في جمهورية جيبوتي نحو 1.4 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 374 مليون دولار.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: "واس"

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