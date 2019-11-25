ذكرت صحيفة "الشروق" اليوم أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، تعتزم طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في المنطقة الغربية بالبحر المتوسط خلال النصف الأول من 2020.

وذكرت الصحيفة أن "الشركة المصرية تعكف حاليا على تحديد المناطق التي سيتم طرحها خلال المزايدة والحصول على الموافقات الخاصة بعملية الطرح".

وفتح اكتشاف الشركة الإيطالية "إيني" لحقل "ظُهر" في 2015، والذي يحتوي على احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة.

ودأبت مصر خلال الأعوام الماضية على ترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.

المصدر: "رويترز"