روسيا.. مؤشرات على ارتفاع أسعار السيارات

وقع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف اليوم على قرار يقضي بزيادة رسوم إعادة تدوير السيارات في 2020، وسط توقعات أن يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعارها.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" أن الزيادة ستطال بالدرجة الأولى السيارات السياحية، حيث سيبلغ متوسط زيادة رسوم إعادة تدويرها 110.7%.

أما السيارات ذات المحرك بسعة لتر وما دون، سيزداد رسم إعادة تدويرها بواقع 46.1%، ومحركات 3.5 لتر بواقع 145%.

وستطبق زيادة الرسم بشكل أساسي على السيارات المستوردة، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة لحماية قطاع صناعة السيارات الوطنية.

ورسم إعادة تدوير السيارات هو رسم يدخل في سعر السيارة الجديدة عند بيعها، ويطبق مرة واحدة وتفرضه الحكومة لضمان سلامة البيئية وحماية حياة وصحة الإنسان من الآثار الضارة لتشغيل المركبات، إذ توجه الأموال التي تجمعها الحكومة من هذا الرسم لإعادة تدوير السيارات وفقا للمعايير الرفق بالبيئة.

وأضافت الصحيفة أن أسعار السيارات الجديدة في روسيا ستزداد في ظل زيادة هذا الرسم، بعد هبوط ملحوظ في الآونة الأخيرة بسبب تراجع الطلب عليها.

وفي وقت سابق صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف بأن رسم إعادة تدوير السيارات سيكون في حدود 1.2% - 2% من كلفة السيارة، في إشارة إلى أن زيادة أسعار السيارات ستكون محدودة.

وأشار الوزير الروسي إلى أن زيادة رسم إعادة تدوير السيارات ابتداء من 2020 ستحفز الطلب على السيارات الجديدة في نهاية 2019، قبل اعتماد الزيادة الجديدة.

المصدر: "إنترفاكس"