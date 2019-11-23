أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بنجاح شركة "أوبر" لخدمات نقل الركاب والبضائع عبر تطبيقات الهواتف الذكية في مصر، معربا عن أمله في المزيد من النجاح لها.

وقال السيسي، خلال مشاركته في طاولة نقاش مستديرة ضمن فعاليات مؤتمر "إفريقيا 2019"، إن "نجاح أوبر يسعدنا، ونشجعهم على تحقيق المزيد من النجاحات".

وأضاف: "اقترحت على أوبر فكرة دخول قطاع آخر بدل نقل الأفراد، وهو النقل الجماعي"، وتابع "قالوا لي سوف ندرس الفكرة في أمريكا، ولك حق براءة اختراع".

وأعرب الرئيس المصري عن أمله في تطبيق الفكرة في مصر.

وانطلقت الجمعة، فعاليات مؤتمر "إفريقيا 2019"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالاشتراك مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، تحت عنوان "استثمر في إفريقيا"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، ونحو ألفي شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين.

المصدر: الشروق