"غازبروم" تبرم صفقة بنحو 3 مليارات دولار

ذكرت وكالة "تاس" أن شركة الطاقة الروسية "غازبروم"، التي تعتبر أكبر منتج للغاز في العالم، باعت 3.6% من أسهمها لمشتر واحد.

وأعلنت "غازبروم"، أن شركة "غازبروم غازوراسبريديانيا" التابعة لها ستبيع حزمة الأسهم بـ220.72 روبل للسهم، لتجمع الشركة الروسية من الصفقة نحو 187.7 مليار روبل ما يعادل حوالي 2.95 مليار دولار.

وعلى صعيد التداولات جرى تداول سهم "غازبروم"، بحلول الساعة 14:34 بتوقيت موسكو عند 251.06 روبل، بانخفاض نسبته 1.29% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

المصدر: وكالات