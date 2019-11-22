يتابع الملايين كل عام عرض "فيكتوريا سيكريت" السنوي، الذي يتميز بأجوائه الساحرة والجذابة، لكن "إل براندز" الشركة الأم لـ"فيكتوريا سيكريت" أعلنت أمس أنها قررت إلغاء العرض هذا العام.

وجاء القرار بعد أن قالت الشركة في مايو الماضي، إنها ستقوم بإعادة تقييم استراتيجيتها التسويقية للعرض، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وعلامة "فيكتوريا سيكريت" التجارية كانت تعتبر وجهة لكل ما هو مرتبط بالملابس الداخلية للنساء، إلا أن الشركة بدأت تفقد زبائنها مع تحول عدد كبير من النساء إلى ملابس رخيصة من شركات "أمريكان إيجل".

وتراجع عدد المتابعين للعرض في السنوات القليلة الماضية، حيث تمت مشاهدة العرض في 2018 من قبل 3.3 مليون شخص في الولايات المتحدة، مقارنة بـ12 مليون في 2001، العام الذي تم بث العرض لأول مرة.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التنفيذي لـ"إل براندز" أن علامة الملابس الداخلية العملاقة تخضع لبعض التغييرات.

المصدر: وكالات