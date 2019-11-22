ترامب ينقذ الحكومة الأمريكية من "الشلل"

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على مشروع توافقي مؤقت للإنفاق الفدرالي يستمر حتى 20 ديسمبر المقبل، بهدف تجنب "شلل" المؤسسات الأمريكية أو ما يعرف بـ"الإغلاق الحكومي".

ورغم أشهر من المفاوضات، فشلت المعارضة الديمقراطية والجمهوريون في الاتفاق على ميزانية طويلة الأجل، بسبب خلافات تتعلق خصوصا بتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك، وهو الوعد الكبير الذي كان ترامب قد قطعه خلال حملته الانتخابية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي ظل الانقسام الحاصل من جراء التحقيق، الذي بدأه الديمقراطيون بهدف عزل ترامب، يشعر النواب بالقلق حيال قدرتهم على التوصل إلى اتفاق ميزانية طويل الأجل بحلول 20 ديسمبر المقبل.

ووقع ترامب على مشروع الإنفاق الفدرالي المؤقت، بعد الموافقة عليه في مجلس الشيوخ بأغلبية 74 صوتا مقابل 20، وكان المشروع قد تمت أيضا الموافقة عليه في مجلس النواب بأغلبية 231 صوتا مقابل 192.

المصدر: "أ ف ب"