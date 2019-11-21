بالأرقام.. معرض دبي للطيران 2019

اختتمت فعاليات الدورة الـ16 لـ"معرض دبي للطيران 2019" في الإمارات، بتوقيع طلبات ومذكرات التزام واتفاقات لشراء لـ327 طائرة تجارية من شركتي "إيرباص" الأوروبية و"بوينغ" الأمريكية.

وبلغ مجموع طلبيات شركة "إيرباص" الأوروبية خلال فعاليات المعرض 232 طائرة، شملت 120 طائرة لشركة "العربية" للطيران، منها 73 طائرة من طراز "A320neo"، و27 من طراز "A321neo" و20 طائرة "A321XLR".

ووقعت شركة "طيران الإمارات"، طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة "A350-900 XWB" بقيمة 16 مليار دولار، فيما أعلنت شركة "الطيران السنغالي" عن توقيع مذكرة تفاهم لشراء ثماني طائرات من طراز "A220-300".

من جهتها، وقعت شركة "طيران ناس"، الناقل الاقتصادي في السعودية، اتفاقية لشراء 10 طائرات "إيرباص" من طراز "A321XLR".

إلى ذلك، أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية عن طلبات شراء واتفاقيات لشراء 95 طائرة تجارية تقدر قيمتها بـ 17.4 مليار دولار وفقا لقائمة الأسعار الحالية.

وضم ذلك اتفاقية مع "طيران الإمارات" لشراء 30 طائرة "787-9 دريملاينر"، وخطوط "طيران أستانا"، لشراء 30 طائرة "737 ماكس 8"، وطلب شراء 10 طائرات بوينغ من قبل شركة "صن إكسبريس"، إلى جانب طلب شراء 20 طائرة "737 ماكس" من قبل شركة طيران لم يتم الكشف عنها.

وأعلنت بوينغ عن قيام خطوط "بيمان بنغلاديش" بطلب شراء طائرتي "787-9 دريملاينر"، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية غانا لشراء ثلاث طائرات 787- 9 دريملاينر.

وشارك في فعاليات الدورة الـ16 من "معرض دبي للطيران 2019"، التي انطلقت في 17 نوفمبر الجاري 1300 شركة، منها 100 شركة جديدة تشارك للمرة الأولى في المعرض، و160 وفدا رسميا.

المصدر: الإمارات اليوم