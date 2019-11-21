روسيا وفلسطين نحو توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة

أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، أن روسيا وفلسطين تعتزمان توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تخص قطاعات مختلفة يوم غد الجمعة.

وقال العسيلي، الذي يترأس الجانب الفلسطيني، في ختام أعمال الدورة الحالية للجنة الحكومية العليا المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي: "أعتقد أنه غدا سيتم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في القطاع الخاص في عدة مجالات، قطاع الألومنيوم الخام، قطاع مواد خام بلاستيكية، قطاع الزراعة، قطاعات التمور، عدة قطاعات"​​​.

إقرأ المزيد

وأضاف: "هناك 20 من رجال الأعمال الفلسطينيين موجودون الآن في موسكو، يناقشون مع النظراء الروس، وأعتقد أن في البيان المشترك وفي المؤتمر الصحفي سيكون الإعلان عن التوقيع على عدة اتفاقيات، سواء من القطاع العام والقطاع الخاص أيضا".

كما شدد الوزير الفلسطيني على أهمية الدورة الحالية من اللجنة، قائلا: "أنا جئت من القطاع الخاص، وأنا الآن وزير الاقتصاد، وأعرف أهمية الاقتصاد سواء بعلاقته بالسياسة، وعلاقته بتنمية العلاقات بين الشعوب وبين الحكومات".

وأضاف العسيلي، "أتطلع إلى انعقاد اللجنة العليا الروسية الفلسطينية بمنتهى الأهمية، لأنني أعرف مدى تأثيرها سواء في روسيا أو في فلسطين، ومن هنا كان هناك اهتمام بشكل خاص بانعقاد هذه الدورة الحالية للجنة"، موضحا: "هنا ومعي وفدان، وفد من القطاع العام، يمثل 10 وزارات فلسطينية، وبالمقابل هناك 10 وزارات روسية".

إقرأ المزيد

وتحتضن موسكو في الفترة ما بين 20-22 نوفمبر الحالي فعاليات الدورة الـ4 للجنة الحكومية العليا للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني.

ومن المتوقع أن يتم غدا الجمعة أيضا التوقيع على محضر الدورة الحالية من اللجنة. وتستضيف موسكو حسب العسيلي، حاليا أكبر وفد فلسطيني.

والوزارات الموجودة في اجتماعات موسكو تشمل الصناعة والزراعة والاقتصاد، والاتصال، والمواصلات، والتربية، والتعليم العالي والثقافة.

المصدر: سبوتنيك