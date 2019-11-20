بوتين: سنواصل التعاون مع السعودية ودول "أوبك+"

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عزم روسيا مواصلة تعاونها مع الدول المنتجة للنفط في إطار اتفاق "أوبك+"، ويأتي ذلك قبل اجتماع مرتقب لأعضاء التحالف لبحث سوق النفط وتخفيضات الإنتاج.

إقرأ المزيد

وقال بوتين إن "روسيا لاعب مؤثر في سوق الطاقة العالمية ولها تأثير كبير، لكننا نحقق تأثيرا أكبر عندما نعمل مع كبار المنتجين الآخرين. وفقط الخطوات المنسقة هي التي تعود بالنتيجة الأمثل على أسواق الطاقة. سنواصل العمل مع السعودية ومع دول الخليج ومع دول أوبك في إطار التحالف الذي تم إنشاؤه في السنوات الأخيرة".

وتقود روسيا والسعودية مجموعة دول نفطية في إطار اتفاق "أوبك+"، الذي يهدف لتقليص الإنتاج لامتصاص التخمة الزائدة من المعروض.

وفي إطار التحاف، تخفض الدول النفطية المشاركة إنتاجها من الخام بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا عن مستوى أكتوبر 2018، وستنتهي التخفيضات في نهاية مارس 2020، ويتعين على الدول الأعضاء قبل هذا الموعد اتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق أو وقف العمل بالتخفيضات.

وانطلقت في العاصمة الروسية فعاليات منتدى "روسيا تنادي"، الذي ينظمه بنك "في تي بي" ثاني أكبر مصرف في روسيا، ويعد المنتدى فرصة لإجراء حوار مفتوح بين مجتمع الاستثمار العالمي وقطاع الأعمال الروسي.

المصدر: وكالات روسية