للمرة الأولى في 2019.. السعودية تقلص استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية

قلصت السعودية في شهر سبتمبر الماضي استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بواقع 2.3 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع العام الجاري.

وعمدت الرياض منذ بداية 2019 على زيادة الاستثمارات في السندات الأمريكية، حيث رفعتها من 163.3 مليار دولار في يناير إلى 183.8 مليار دولار في أغسطس، لكنها خفضتها إلى 181.5 مليار دولار في سبتمبر.

وتظهر البيانات أن استثمارات السعودية في هذه السندات قد زادت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنحو 18.2 مليار دولار.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وفيما يلي إنفوغرافيك يظهر أكبر المستثمرين في سندات الحكومة الأمريكية:

المصدر: RT