أظهرت صفحات التواصل الاجتماعي أن العملة السورية واصلت انخفاضها في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، وجرى تداولها في نطاق 725 ليرة للدولار الواحد.

ووفقا للصفحات فقد سجل الدولار 725 ليرة للشراء و728 ليرة للبيع، ما يعد مستوى قياسيا متدنيا جديدا للعملة السورية.

وبذلك تكون الليرة قد انخفضت بنسبة 0.41% عن مستوى أمس، وللمقارنة فقد جرى تداول الدولار يوم الأحد الماضي عند مستوى 710 ليرات للدولار.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الليرة منذ 2014:

sp-today.com

المصدر: RT