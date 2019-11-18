أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، تراجع صادرات السعودية من النفط الخام في سبتمبر الماضي إلى 6.67 مليون برميل يوميا من 6.88 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي.

وبذلك تكون صادرات المملكة من الخام قد تراجعت في سبتمبر الماضي بنسبة 3% مقارنة بالشهر الذي قبله.

وتقدم السعودية وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

المصدر: "رويترز"