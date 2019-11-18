حجم صادرات روسيا من الأسلحة في 2020

تخطط "روس أبورون إكسبورت"، الشركة المسؤولة عن صادرات الأسلحة الروسية، لبيع معدات عسكرية العام القادم بما لا يقل عن 13.7 مليار دولار.

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وجاء ذلك بحسب ما صرح به سيرغي تشيميزوف المدير العام لـ"روستيخ" الشركة الأم لـ"روس أبورون إكسبورت"، خلال مشاركته في معرض دبي الجوي 2019.

وقال، إن "نتائج عمل "روس أبورون إكسبورت" تتحدث عن نفسها حيث قمنا بتصدير منتجات عسكرية بقيمة 13.7 مليار دولار، وهذا العام سنبلغ هذا المستوى أو أعلى منه بقليل".

وتعتبر روسيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، حيث استحوذت في 2019 على 21% من مبيعات الأسلحة العالمية، وفقا لمعهد "SIPRI".

المصدر: "نوفوستي"