كم جنت روسيا من اتفاق "أوبك+"؟

كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عن العائدات المالية التي جلبها اتفاق "أوبك+" للميزانية الروسية، حيث ساهم الاتفاق في ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال الوزير الروسي في مقال نشر في مجلة "سياسة الطاقة"، إن الاتفاق حقق عائدات للميزانية الروسية تقدر بنحو 6 تريليونات روبل (نحو 94 مليار دولار)، منذ البدء بتطبيقه في بداية العام 2017.

وعن العام الجاري، أشار إلى أن الاتفاق عاد على الميزانية بنحو تريليوني روبل (زهاء 31 مليار دولار)، مشيرا إلى أن إيرادات شركات الطاقة العاملة في قطاع النفط والغاز زادت أيضا.

وأكد نوفاك أن قيود الإنتاج المفروضة في إطار اتفاق "أوبك+" ليست دائمة وستطبقها روسيا في حال عدم تعارض ذلك مع مصالحها، وخاصة في السوق العالمية.

و"أوبك+" عبارة عن اتفاق يضم مجموعة منتجين من منظمة "أوبك+" وخارجها، بقيادة روسيا والسعودية، وينص الاتفاق على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من مستوى الإنتاج في أكتوبر 2018.

وسيستمر تطبيق التخفيضات حتى مارس 2020، وقبل هذا الوقت، يتعين على الدول المشاركة في القرار إما تمديد التخفيضات لفترة أخرى أو تعميقها أو البدء في زيادة إنتاج النفط، ويتخذ قرار "أوبك+" بناء على معطيات السوق عقب تقييم العرض والطلب.

(الدولار = 64 روبلا بتاريخ 15 نوفمبر)

المصدر: وكالات