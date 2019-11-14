سوريا.. قروض بفائدة مدعومة 7% تدفعها الحكومة

تجاوزت قيم القروض التي منحها المصرف الزراعي السوري منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الجاري 263.3 مليار ليرة سورية، وهو ما يمثل 141% من إجمالي خطة الإقراض للمزارعين.

وكشف مدير لدى المصرف لصحيفة "الوطن" عن وجود حزمة من المشاريع الحيوية التي تحتاج لتمويل سيتم بموجبها تخفيض سعر الفائدة على المزارع المستفيد من هذه القروض، إذ يدفع نسبة 5%، في حين تتحمل الحكومة 7%.

وأشار إلى أن المصرف الزراعي السوري جاهز لتنفيذ التوجهات الحكومية التي من شأنها دعم النشاط الاقتصادي وخاصة في القطاع الزراعي.

وتوزعت المبالغ المقرضة على 9.5 مليار ليرة قروض المصرف للفلاحين، و10 مليارات ليرة قروض لمصلحة المؤسسة العامة لإكثار البذار، ونحو 200 مليار ليرة قروض لمصلحة المؤسسة العامة للحبوب، و43.7 مليار ليرة قروض لمؤسسة الأعلاف، أي إن قروض الحكومة قاربت 254 مليار ليرة.

وبحسب تقرير للمصرف فقد تجاوز إجمالي الودائع لدى المصرف 65.9 مليار ليرة حتى نهاية الشهر الماضي، منها 57 مليار ليرة ودائع تحت الطلب، و932 مليون ليرة ودائع لأجل، و790 مليون ليرة ودائع التوفير، ونحو 62 مليون ليرة على شكل حسابات مجمدة.

(الدولار = 690 ليرة سورية حاليا في السوق السوداء)

المصدر: "الوطن"