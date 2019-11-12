إيران تصدر معادن بـ3.9 مليار دولار و3 دول عربية بين المستوردين

أعلنت رئيسة مجموعة المعادن والصناعات التعدينية الإيرانية آلهة مكري عن تصدير 15.8 مليون طن من المنتجات التعدينية والمعدنية بقيمة 3.891 مليار دولار خلال 6 شهور من العام الجاري.

وأضافت المسؤولة، أن الصادرات في الفترة من 21 مارس وحتى 22 سبتمبر من العام الجاري سجلت نموا من حيث القيمة نسبته 11.7%، ومن حيث الكمية ارتفعت بنسبة 27.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن سبائك الصلب تصدرت قائمة المنتجات المعدنية المصدرة، بقيمة 1.198 مليار دولار، تلاها مركز الحديد بقيمة 617 مليون دولار، فالمنتجات الصلبية الطويلة بـ575 مليون دولار.

وعن الأسواق التي يتم تصدير المنتجات إليها، أشارت إلى أن الصادرات شهدت زيادة للصين وإندونيسيا وغانا وباكستان وتركيا، وأن الصادرات للصين سجلت 1.202 مليار دولار وللعراق 454 مليونا وإندونيسيا 422 مليونا وتايلاند 300 وطنين، وتركيا 296 مليونا وأفغانستان 174 مليونا والإمارات 144 مليونا وعمانا 125 مليونا.

المصدر: "فارس"